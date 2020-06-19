Бэйлен: у Кравцова может быть потрясающая карьера, если он будет упорно работать

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о нападающем Виталии Кравцове, выступающем в системе клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нравилось ли мне играть с Кравцовым? Очень нравилось. Это был мой первый год в команде, Виталию было 17, и он прилично говорил на английском, поэтому я к нему тянулся чуть больше, так как он мог поддержать разговор. И потом, мне кажется, его агент сказал ему что-нибудь вроде: «Кажется, ты много общаешься с легионерами. Задавай им больше вопросов. Смотри, как они работают». Поэтому каждый раз, когда общались, мы говорили: «Мы знаем, что ты очень талантливый, но попробуй делать чуть больше вот этого». Небольшие советы. Он действительно хороший парень. То, как Кравцов видит игру, очень отличается от того, как видят её другие игроки его возраста. Если он захочет, то может перевернуть ход игры. Он молод и ему ещё предстоит выучить многое. У Кравцова может быть потрясающая карьера, если он сложит все части вместе.

Быть молодым игроком в России, на большой площадке, не то же самое, если ты приезжаешь играть в Северную Америку и начинаешь действовать против более габаритных защитников. Может быть, они не столько работают с шайбой, сколько нацелены играть против тебя. Виталию предстоит ещё научиться некоторым вещам: как играть на меньшем размере льда, какие там есть возможности, чтобы забивать. Если он будет упорно работать, то, думаю, у него будет хорошая карьера. В его годы было бы трудно всем, поэтому оставим парня в покое, ему всего 19», — приводит слова Бэйлена пресс-служба клуба.