Бродо: у Блэквуда хорошее будущее, но с шайбой нужно обращаться лучше
Легендарный голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо поделился мнением о перспективах голкипера «дьяволов» Маккензи Блэквуда.
«У Блэквуда светлое будущее. Габаритный парень, очень хорошо играет. Если ему и нужно что-то подтянуть, так это лучше обращаться с шайбой, быть увереннее. У него есть все навыки для этого, но пока этот недостаток присутствует в его игре.
Уверен, на уровне НХЛ вратарь должен быть в состоянии помогать игрокам и не создавать проблемы в эпизодах с контролем шайбы или её отскоках.
Мы многое узнали о Блэквуде – какой он игрок и человек. Игроки любят играть за него, и это хороший знак. Он очень много работает, для вратаря это хорошо», – приводит слова Бродо Hockey News.
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