Евенко: Торторелла был едва ли не единственным тренером в НХЛ, практиковавшим тест Купера

Защитник «Трактора» Олег Евенко прокомментировал своё успешное выполнение теста Купера в составе сборной Беларуси.
«Нам повезло со временем, потому что потом дождь пошел. Когда бежали, на одной половине стадиона ветер дул в лицо, там было тяжелее, но на другой уже в спину – и было легче. Надо вложиться в 12 минут, я справился.
Когда проходил предсезонку с «Коламбусом», Джон Торторелла был едва ли не единственным тренером в НХЛ, который практиковал тест Купера. И многие из ребят, особенно те, что опытнее, плевались. Потому что тест в самом деле тяжёлый. В Америке хоккеисты мало так бегают. В Минске же я и в «Динамо», и вот сейчас со сборной этот тест сдавал. Раньше на 3 000 метрах из 12 минут не выбегал. Но последние четыре года получается», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.
- 20 июня 2020
-
16:05
-
15:18
-
15:04
-
14:39
-
14:00
-
13:30
-
13:18
-
12:53
-
12:23
-
11:52
-
11:28
-
10:53
-
10:24
-
09:57
-
09:32
-
09:19
-
03:00
-
02:09
-
01:00
-
00:45
-
00:15
- 19 июня 2020
-
23:21
-
23:02
-
22:39
-
21:52
-
21:31
-
21:00
-
20:36
-
19:51
-
19:43
-
19:01
-
18:51
-
18:39
-
17:56
-
17:31