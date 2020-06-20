Евенко: Торторелла был едва ли не единственным тренером в НХЛ, практиковавшим тест Купера

Защитник «Трактора» Олег Евенко прокомментировал своё успешное выполнение теста Купера в составе сборной Беларуси.



«Нам повезло со временем, потому что потом дождь пошел. Когда бежали, на одной половине стадиона ветер дул в лицо, там было тяжелее, но на другой уже в спину – и было легче. Надо вложиться в 12 минут, я справился.



Когда проходил предсезонку с «Коламбусом», Джон Торторелла был едва ли не единственным тренером в НХЛ, который практиковал тест Купера. И многие из ребят, особенно те, что опытнее, плевались. Потому что тест в самом деле тяжёлый. В Америке хоккеисты мало так бегают. В Минске же я и в «Динамо», и вот сейчас со сборной этот тест сдавал. Раньше на 3 000 метрах из 12 минут не выбегал. Но последние четыре года получается», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.

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