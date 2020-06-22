NY Post: в плей-офф командам НХЛ разрешат заявлять неограниченное количество вратарей

Стали известны некоторые детали предстоящих в НХЛ тренировочных сборов, которые должны открыться 10 июля и станут последней подготовительной фазой перед стартом плей-офф.



Как сообщает обозреватель New York Post Ларри Брукс, тренировочные сборы продлятся две недели и команды должны будут отправиться в города-хабы, где будут проходить матчи, 23 или 24 июля. У всех команд лиги будет лишь один контрольный матч перед тем, как начнётся раунд плей-ин или групповой турнир среди четырёх «сеяных». Количественно состав команд в тренировочных лагерях составит 30 полевых игроков и неограниченное число вратарей, а во время плей-офф число полевых ограничат 28 игроками. При этом хоккеисты, попавшие в список травмированных, не будут попадать под этот лимит.



Когда возобновляется НХЛ? Изучи карту возвращения спорта и следи за ним в реальном времени.