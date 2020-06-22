Липин: не думаю, что «Барыс» после ухода Скабелки ждут тяжёлые времена. Но просто не будет

Бывший защитник «Барыса» Александр Липин поделился мнением об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера клуба из Нур-Султана. Напомним, новым главным тренером команды стал Юрий Михайлис.



«Скабелка — хороший тренер. Его результаты с „Барысом“ говорят сами за себя. После его ухода „Барыс“ ждут тяжёлые времена? Не думаю, что прям тяжёлые, но и просто вряд ли будет. Два года под руководством Андрея Владимировича „Барыс“ держал высокий уровень.



Никита Михайлис? Я считаю, что Никита Михайлис уже в минувшем сезоне стал одним из лидеров. Он большой молодец, который своим терпением и работой вырастил себя в серьёзного результативного нападающего не только „Барыса“, но и всего КХЛ. Так что в его способностях я не сомневаюсь», — цитирует игрока Sports.kz.