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Заседание суда по вопросу опекунства детей Зайцева перенесено в четвёртый раз

Заседание суда по вопросу опекунства детей Зайцева перенесено в четвёртый раз
Хоккей / НХЛ 0

Московский государственный суд в четвёртый раз перенёс рассмотрение апелляции по делу об опеке над детьми российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой. Заседание должно было пройти сегодня, 23 июня. Новая дата заседания – 7 июля.

Три предыдущих слушания также переносились. В двух случаях – по просьбе Готовцевой, которая сначала ссылалась на режим самоизоляции в Москве, а после – на смену своих представителей.

Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать. Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции. По словам Маргариты, она не видела дочек с 23 ноября, когда бывший муж вместе со своим отцом отобрал их у неё.

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