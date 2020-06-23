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Опубликован план предсезонной подготовки ХК «Сочи»

Опубликован план предсезонной подготовки ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Опубликован план предсезонной подготовки ХК «Сочи», информирует официальный сайт черноморского клуба.

Команда соберётся в Сочи 11 июля и приступит к прохождению углубленного медицинского осмотра.

С 14 по 25 июля команда будет тренироваться дома, на базе спортивного комплекса «Юность». А с 26 июля по 3 августа «леопарды» продолжат работу в стенах ДС «Большой», где проведут два тренировочных матча с молодёжной сборной России 29 и 31 июля.

Первым соревновательным этапом подготовки станет традиционный турнир Sochi Hockey Open, который пройдет с 4 по 9 августа. В турнире помимо «леопардов» примут участие: «Локомотив», молодёжная сборная России, СКА и «Авангард».

После турнира команда продолжит работать в Сочи до последней декады августа (в это время запланированы две тренировочные игры с «Витязем» 18 и 20 августа).

С 24 по 28 августа «леопарды» отправятся в Санкт-Петербург, где примут участие в турнире имени Николая Пучкова. Предварительный состав участников: СКА, «Куньлунь Ред Стар», «Торпедо», ХК «Сочи».

По завершению турнира команда вернётся в Сочи, где продолжит подготовку к старту сезона в ДС «Большой».

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