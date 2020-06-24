Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дэвидсон: главный тренер «Рейнджерс» обязан принять решение по основному голкиперу

Дэвидсон: главный тренер «Рейнджерс» обязан принять решение по основному голкиперу
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон подчеркнул, что Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Хенрик Лундквист приедут в тренировочный лагерь команды, чтобы подготовиться к участию команды в плей-офф. При этом функционер ушёл от ответа на вопрос, кто из голкиперов должен стать первым в серии с «Каролиной Харрикейнз».

«Этот вопрос находится в компетенции тренерского штаба. Это не будет зависеть от меня. Единственное, что я хочу сказать. Если бы я поговорил с Куинни (Дэвид Куинн, главный тренер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), то сказал бы ему: «Послушай, ты обязан принять решение, с кем будешь играть. В первом раунде нас ждёт пятиматчевая серия за право выхода в плей-офф. Мы должны остаться с тем голкипером, кто даст нам лучший шанс на успех. Вот в чём дело», — цитирует Дэвидсона Lohud.

Немчинов: менеджменту «Рейнджерс» предстоит принять сложное решение по вратарям
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020