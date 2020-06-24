Дэвидсон: главный тренер «Рейнджерс» обязан принять решение по основному голкиперу

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон подчеркнул, что Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Хенрик Лундквист приедут в тренировочный лагерь команды, чтобы подготовиться к участию команды в плей-офф. При этом функционер ушёл от ответа на вопрос, кто из голкиперов должен стать первым в серии с «Каролиной Харрикейнз».
«Этот вопрос находится в компетенции тренерского штаба. Это не будет зависеть от меня. Единственное, что я хочу сказать. Если бы я поговорил с Куинни (Дэвид Куинн, главный тренер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), то сказал бы ему: «Послушай, ты обязан принять решение, с кем будешь играть. В первом раунде нас ждёт пятиматчевая серия за право выхода в плей-офф. Мы должны остаться с тем голкипером, кто даст нам лучший шанс на успех. Вот в чём дело», — цитирует Дэвидсона Lohud.
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