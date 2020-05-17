Немчинов: менеджменту «Рейнджерс» предстоит принять сложное решение по вратарям

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов высказался о ситуации с голкиперами в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Хенрик Лундквист всю карьеру в НХЛ отыграл в «Рейнджерс». И здорово выступал на протяжении 15 лет в команде. Его очень уважают болельщики, и сейчас у Лундквиста ещё год контракта. Руководству клуба и его генеральному менеджеру Гортону предстоит принять сложное решение, кого оставить: двух перспективных молодых вратарей, Шестёркина и Георгиева, или одного из них обменять ради своей легенды.
Пока нет смысла гадать. Есть разные варианты. Например, читал в американской прессе, что Хенрик будет встречаться с руководством клуба и решать, как быть дальше. Ему тяжело быть вратарем номер два. Он всю жизнь и карьеру играл первым номером. И хочет играть сейчас. Хотя, конечно, в какой-то момент ты понимаешь, что уже не получается так, как раньше. За год до окончания контракта Лундквиста ждёт непростой момент. Как и менеджмент «Рейнджерс», которому приходится выбирать из трёх классных вратарей», – цитируют Немчинова «Известия».
- 17 мая 2020
-
11:40
-
11:16
-
10:57
-
10:30
-
10:05
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:46
-
07:00
-
00:49
-
00:03
- 16 мая 2020
-
23:37
-
22:56
-
22:11
-
21:53
-
21:13
-
21:05
-
20:39
-
20:00
-
19:49
-
19:34
-
19:13
-
19:01
-
18:40
-
18:27
-
18:22
-
18:11
-
17:45
-
17:23
-
16:39Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА Эксклюзив
-
16:25
-
16:15
-
15:47
-
15:42