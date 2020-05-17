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Немчинов: менеджменту «Рейнджерс» предстоит принять сложное решение по вратарям

Немчинов: менеджменту «Рейнджерс» предстоит принять сложное решение по вратарям
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов высказался о ситуации с голкиперами в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Хенрик Лундквист всю карьеру в НХЛ отыграл в «Рейнджерс». И здорово выступал на протяжении 15 лет в команде. Его очень уважают болельщики, и сейчас у Лундквиста ещё год контракта. Руководству клуба и его генеральному менеджеру Гортону предстоит принять сложное решение, кого оставить: двух перспективных молодых вратарей, Шестёркина и Георгиева, или одного из них обменять ради своей легенды.

Пока нет смысла гадать. Есть разные варианты. Например, читал в американской прессе, что Хенрик будет встречаться с руководством клуба и решать, как быть дальше. Ему тяжело быть вратарем номер два. Он всю жизнь и карьеру играл первым номером. И хочет играть сейчас. Хотя, конечно, в какой-то момент ты понимаешь, что уже не получается так, как раньше. За год до окончания контракта Лундквиста ждёт непростой момент. Как и менеджмент «Рейнджерс», которому приходится выбирать из трёх классных вратарей», – цитируют Немчинова «Известия».

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