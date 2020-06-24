Кирилл Капустин вернулся в «Северсталь». В мае череповецкий клуб обменял его в «Сочи»

Нападающий Кирилл Капустин продолжит карьеру в «Северстали», сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

27-летний нападающий начинал минувший сезон в стане «Сочи». В 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ российский форвард сделал две результативные передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.



В ходе сезона Капустин был обменян в «Северсталь», в составе которой принял участие в 32 матчах регулярки. За череповецкий клуб Кирилл забросил шесть шайб и сделал девять голевых передач при полезности "-4". В «Северстали» Кирилл проводил на льду на четыре минуты игрового времени больше, чем в «Сочи».



6 мая 2020 года «Северсталь» вернула Капустина в «Сочи», получив взамен денежную компенсацию. Вчера, 23 июня, «Сочи» расторг контракт с хоккеистом.