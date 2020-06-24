Кирилл Капустин вернулся в «Северсталь». В мае череповецкий клуб обменял его в «Сочи»

Нападающий Кирилл Капустин продолжит карьеру в «Северстали», сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба. Контракт рассчитан на один сезон.
27-летний нападающий начинал минувший сезон в стане «Сочи». В 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ российский форвард сделал две результативные передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.
В ходе сезона Капустин был обменян в «Северсталь», в составе которой принял участие в 32 матчах регулярки. За череповецкий клуб Кирилл забросил шесть шайб и сделал девять голевых передач при полезности "-4". В «Северстали» Кирилл проводил на льду на четыре минуты игрового времени больше, чем в «Сочи».
6 мая 2020 года «Северсталь» вернула Капустина в «Сочи», получив взамен денежную компенсацию. Вчера, 23 июня, «Сочи» расторг контракт с хоккеистом.
- 24 июня 2020
-
13:59
-
13:34
-
13:20
-
12:55
-
12:32
-
12:15
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:10
-
08:58
-
00:38
-
00:20
- 23 июня 2020
-
23:29
-
23:04
-
22:38
-
22:21
-
21:59
-
21:25
-
20:59
-
20:21
-
20:00
-
19:42
-
19:35
-
19:02
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:37
-
17:19
-
17:15