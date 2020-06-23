«Сочи» расторг контракт с Капустиным. Он вернулся в команду в мае за денежную компенсацию
«Сочи» расторг контракт с нападающим Кириллом Капустиным по согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.
27-летний нападающий начинал минувший сезон в стане «Сочи». В 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ российский форвард сделал две результативные передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.
В ходе сезона Капустин был обменян в «Северсталь», в составе которой принял участие в 32 матчах регулярки. За череповецкий клуб Кирилл забросил шесть шайб и сделал девять голевых передач при полезности "-4". В «Северстали» Кирилл проводил на льду на четыре минуты игрового времени больше, чем в «Сочи».
6 мая 2020 года «Северсталь» вернула Капустина в «Сочи», получив взамен денежную компенсацию.
«Северсталь» вернула нападающего Капустина в «Сочи» за денежную компенсацию
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