Мухамадуллин: драфт НХЛ не влияет на карьеру. Нет разницы, когда меня выберут

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился мнением о перспективах на драфте НХЛ-2020.

«На самом деле в начале сезона не думал, что я попаду на драфт. После Кубка Глинки/Гретцки агент сказал, что есть возможность попасть на драфт. Для меня он не имеет никакого значения. Наверное, это просто галочка в списке, порадоваться буквально день и всё на этом. На следующий день ты уже выходишь на тренировку и забываешь про драфт.



Все знают Павла Дацюка. Он был выбран невысоко, но в итоге стал легендой «Детройта», люди до сих пор на игры надевают его майки. Моё мнение: драфт не влияет на карьеру. Скорее, может повлиять в плохую сторону: хоккеиста выбрали в первых раундах, он начал этим гордиться и в итоге перестал работать. О драфте не думаю, нет разницы, когда меня выберут», — цитирует Мухамадуллина «Горобзор».