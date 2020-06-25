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Пашнин: помню силовой приём против Секача. Мне за него дали восемь матчей дисквалификации

Пашнин: помню силовой приём против Секача. Мне за него дали восемь матчей дисквалификации
Хоккей / КХЛ 0

Защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин поделился мнением о своём силовом стиле игры.

«Главное, чтобы я приносил пользу команде и как можно меньше у меня было удалений, потому что это вдвойне неприятно. Удаляясь, ты подставляешь команду. И сам выключаешься из игры. А если тебе ещё дают матч-штраф, то вынужденно пропускаешь игры. Это, конечно, как для игрока тяжело.

Самый памятный хит? В принципе нет такого, чтобы был сильно запоминающийся. Мне кажется, по каждому сезону можно отметить несколько эффектных силовых приёмов. Я говорю о чистых силовых приёмах с сильным ударом по сопернику. А так чтобы какой-то запоминающийся… Хотя нет. Вспомнил свой силовой против Иржи Секача, когда он ещё играл в пражском «Льве». Мне за это дали восемь матчей дисквалификации», — цитирует Пашнина пресс-служба магнитогорского клуба.

Видео можно посмотреть на официальном Youtube-канале КХЛ.

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