Лебрюн рассказал, как проходит выбор городов для матчей Кубка Стэнли
Известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн рассказал о выборе двух городов, в которых пройдут матчи розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, на право принять игры плей-офф претендуют несколько городов из США и Канады.
«Заявка Ванкувера не получила одобрения со стороны органов здравоохранения. Источники сообщают, что НХЛ начала более детальный разговор с Эдмонтоном и Торонто. Ванкувер не выбыл из гонки до конца, но его шансы серьёзно уменьшились.
Лос-Анджелес и Чикаго находятся в режиме ожидания. Если у НХЛ не удастся договориться с каким-либо городом из Канады, тогда место рядом с уже выбранным Вегасом освободится. Сейчас время имеет очень большое значение», — написал Лебрюн в своём аккаунте в «Твиттере».
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