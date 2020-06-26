Братья Стрельцовы: играть вместе было условием. Разделять нас по командам — глупо

Братья Александр и Василий Стрельцовы объяснили, почему на протяжении всей карьеры неизменно выступали вместе в одном клубе. Российские форварды в КХЛ играли за «Автомобилист», «Ладу» и «Адмирал».
«Конечно, это было условием. Мне кажется, глупо брать и разделять нас по разным командам – брать либо меня, либо Васю. Мы играем вдвоём с самого детства, и вместе у нас получается намного лучше, чем порознь. Мы же всегда вместе.
Были такие моменты, когда нас в одной команде разводили по разным пятёркам или одного ставили на матч, а второй оставался в запасе. Но ничего хорошего из этого никогда не выходило», — сказал Александр в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.
«Да и рассматривают нас всегда вдвоём, потому что всю жизнь играли с братом. Не было даже и речи, чтобы кто-то поехал в один клуб, а кто-то отправился в другой клуб», — добавил Василий.
Прочитать полностью интервью с братьями Стрельцовыми можно на «Чемпионате».
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