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Известен план предсезонной подготовки «Спартака». Команда Знарка сыграет в двух турнирах

Известен план предсезонной подготовки «Спартака». Команда Знарка сыграет в двух турнирах
Хоккей / КХЛ 0

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки «Спартака».

14 июля – команда Олега Знарка пройдёт углублённое медицинское обследование.
15-28 июля – тренировочный сбор в Новогорске.
4 августа – товарищеский матч с «Северсталью» в Москве.
7-14 августа – участие в турнире «Кубок Латвийских железных дорог». Соперники: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига).
23 августа – товарищеский матч с «Амуром» в Москве.
27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы. Соперники: «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва).

Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Динамо» в межсезонье сыграет на турнире в Москве и проведёт ещё семь контрольных матчей
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