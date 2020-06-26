Кочетков: очень хочу играть в основе «Витязя» и тщательно готовлюсь к сезону

Голкипер подмосковного «Витязя» Пётр Кочетков поделился своим мнением о статусе третьего вратаря команды.
«Каково это — быть третьим вратарём? Ничего хорошего в этом нет. Не хочу загадывать, буду выходить на лёд и бороться за победу команды. Да, мы все где-то в душе эгоисты, но командные цели я не могу ставить превыше своих. Потому буду рад быть первым, но и так же буду ждать своего шанса, если тренер остановит выбор в основной состав на игру кого-то ещё. Того, кто сильнее и лучше в данный момент.
В минувшем сезоне в «Витязе» были хорошие вратари, и в этом тоже. Ни в одном клубе не возникала ситуация, чтобы конкуренции не было, и мне сказали: «Ты лучший, и играешь только ты». Я должен сконцентрироваться на своей деятельности, а тренерский штаб пусть ломает голову, кого ставить в ворота.
Очень хочу играть в основном составе и тщательно готовлюсь к сезону. Тренировался у себя на родине, в Пензе. Начиная с текущей недели занимаюсь в Москве на сборах с тренером молодёжной сборной России Владимиром Николаевичем Куликовым», — приводит слова Кочеткова пресс-служба клуба.
- 26 июня 2020
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