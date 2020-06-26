Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кочетков: за океаном смотрят за моим развитием. В НХЛ нужно ехать подготовленным вратарём

Кочетков: за океаном смотрят за моим развитием. В НХЛ нужно ехать подготовленным вратарём
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Витязя» Пётр Кочетков рассказал о возможном переезде в НХЛ. В 2019 году россиянин был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.

«У меня действующий контракт в КХЛ с «Витязем». За океан нужно ехать подготовленным вратарём. Пока я не скажу, будто что-то показал в КХЛ. Мне необходимо укрепить собственные позиции в нашей лиге, а затем думать о возможном переезде. Сейчас все мысли связаны с предстоящим сезоном.

Давно ли связывались со мной из «Каролины»? Поддерживаем телефонную связь один раз в месяц-полтора. За океаном смотрят за моим развитием, звонят скауты. Общаюсь с тренером вратарей из фарм-клуба – его зовут Пол, с главным скаутом «Каролины» по России, а также с Сергеем Самсоновым – тренером по развитию игроков клуба НХЛ», — приводит слова Кочеткова пресс-служба клуба.

С. Самсонов: «Каролина» связывает огромные надежды с Петром Кочетковым
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020