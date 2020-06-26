Кочетков: за океаном смотрят за моим развитием. В НХЛ нужно ехать подготовленным вратарём

Голкипер «Витязя» Пётр Кочетков рассказал о возможном переезде в НХЛ. В 2019 году россиянин был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.

«У меня действующий контракт в КХЛ с «Витязем». За океан нужно ехать подготовленным вратарём. Пока я не скажу, будто что-то показал в КХЛ. Мне необходимо укрепить собственные позиции в нашей лиге, а затем думать о возможном переезде. Сейчас все мысли связаны с предстоящим сезоном.

Давно ли связывались со мной из «Каролины»? Поддерживаем телефонную связь один раз в месяц-полтора. За океаном смотрят за моим развитием, звонят скауты. Общаюсь с тренером вратарей из фарм-клуба – его зовут Пол, с главным скаутом «Каролины» по России, а также с Сергеем Самсоновым – тренером по развитию игроков клуба НХЛ», — приводит слова Кочеткова пресс-служба клуба.