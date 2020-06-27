21-летний форвард Гришаков перешёл из «Трактора» в «Торпедо»

Нападающий Андрей Гришаков сменил челябинский «Трактор» на нижегородское «Торпедо», информирует Спортивное агентство Шуми Бабаева в «Инстаграме». 21-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 12 матчах за основную команду «Трактора», записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и отсутствии штрафных минут. Гришаков проводил на площадке 4 минуты 58 секунд за матч.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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