21-летний форвард Гришаков перешёл из «Трактора» в «Торпедо»

Нападающий Андрей Гришаков сменил челябинский «Трактор» на нижегородское «Торпедо», информирует Спортивное агентство Шуми Бабаева в «Инстаграме». 21-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 12 матчах за основную команду «Трактора», записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и отсутствии штрафных минут. Гришаков проводил на площадке 4 минуты 58 секунд за матч.



Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.