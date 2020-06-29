Зубарев — об ОИ-2018: главное, что мы победили. Что было написано на груди — неважно

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев поделился воспоминаниями о победе на Олимпийских играх 2018 года.



«Для нас Олимпиада началась с поражения от словаков. У нас в коллективе состоялся серьёзный мужской разговор с участием, конечно, главного тренера. Были сказана правильные слова от Знарка, от лидеров. Не всегда матчи выигрываются за счёт физического состояния, иногда победы случаются благодаря вере в себя, партнёров, тренеров. Тот матч и тот разговор очень сильно повлияли на нашу игру в турнире.



У немцев была очень хорошая, сплочённая команда. Насколько я слышал, они весь олимпийский год находились в одной команде и готовились. Не зря они обыграли шведов и канадцев. Когда мы смотрели полуфинал с Канадой, понятно, болели за немцев, но понимали, что нельзя расслабляться. В голове закрадывалось чувство, что это Германия, а не Канада. Хорошо, что в итоге это не сыграло с нами злую шутку.



Имело ли значение то, что мы играли без флага России? У нас были нашивки на пиджаках, на внутренних карманах. Мы абстрагировались от этой ситуации: не могли что-то поменять. Все видели, как мы после победы в финале пели гимн. Мы боялись, что нас оштрафуют или лишат чего-то, кто-то говорил в начале: «Давайте, ребят, потише». Главное, что мы сделали для страны, а что у нас было написано на груди в тот момент – неважно», — цитирует Зубарева «Спорт Бизнес Online».