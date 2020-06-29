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Ник Бэйлен подписал новый контракт с «Трактором»

Ник Бэйлен подписал новый контракт с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Ник Бэйлен подписал новый контракт с челябинским «Трактором», информирует официальный сайт хоккейного клуба. 30-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги американский защитник с белорусским паспортом принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 25 (11+14) баллов при показателе полезности "+8" и 20 минутах штрафного времени. Бэйлен проводил на площадке 21 минуту и 27 секунд за матч. «Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заработав 56 очков в 62 матчах и заняв последнее место в Восточной конференции.

Бэйлен выступает за «Трактор» на протяжении трёх последних сезонов. Ранее он защищал цвета минского «Динамо».

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