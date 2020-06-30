Доктор Бинни: если 15 заболевших в НХЛ — это по пять игроков в трёх клубах, дело плохо

Эпидемиолог Захари Бинни прокомментировал информацию о количестве заразившихся коронавирусом игроков Национальной хоккейной лиги. Напомним, лига опубликовала заявление, сообщив о 15 заражённых.



«Данный показатель совсем не шокирует — заразились только 6% от общего числа проверенных хоккеистов. Однако если в трёх клубах по пять заражённых — дело плохо. Но в целом я не могу сказать, что у меня целиком мрачный прогноз по поводу возобновления сезона», — рассказал Бинни.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Хоккеистам пока разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.