Тренер форвардов «Амура»: потеря Руденкова неприятна, но Пьянов более универсален

Тренер нападающих «Амура» Павел Торгаев поделился мнением о селекции клуба. Специалист признал, что хабаровчане не хотели терять форварда Игоря Руденкова, перешедшего в «Сочи». В то же время Торгаев подчеркнул, что в лице нападающего Валентина Пьянова клуб получил качественное усиление.
«Всегда неприятно терять прогрессирующих хоккеистов, но заменивший Игоря Пьянов — более разносторонний игрок. Рассчитываем, что за счёт универсальности Валентин усилит звено.
Потенциал команды позволяет нам рассчитывать не только на качественный сентябрь, но и на ровное прохождение всей дистанции чемпионата. Очень важно избежать эпидемии травм и болезней, год назад они нас подкашивали, из-за чего плохие серии были и в середине чемпионата.
В целом в предстоящий сезон смотрим с оптимизмом. Видим резервы и те моменты, за счёт которых команда способна прибавить. Рассчитываем порадовать Хабаровск, достойно представить Дальний Восток», — цитирует Торгаева Russia-Hockey.
- 1 июля 2020
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