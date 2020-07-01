Тренер форвардов «Амура»: потеря Руденкова неприятна, но Пьянов более универсален

Тренер нападающих «Амура» Павел Торгаев поделился мнением о селекции клуба. Специалист признал, что хабаровчане не хотели терять форварда Игоря Руденкова, перешедшего в «Сочи». В то же время Торгаев подчеркнул, что в лице нападающего Валентина Пьянова клуб получил качественное усиление.

«Всегда неприятно терять прогрессирующих хоккеистов, но заменивший Игоря Пьянов — более разносторонний игрок. Рассчитываем, что за счёт универсальности Валентин усилит звено.

Потенциал команды позволяет нам рассчитывать не только на качественный сентябрь, но и на ровное прохождение всей дистанции чемпионата. Очень важно избежать эпидемии травм и болезней, год назад они нас подкашивали, из-за чего плохие серии были и в середине чемпионата.

В целом в предстоящий сезон смотрим с оптимизмом. Видим резервы и те моменты, за счёт которых команда способна прибавить. Рассчитываем порадовать Хабаровск, достойно представить Дальний Восток», — цитирует Торгаева Russia-Hockey.