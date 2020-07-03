Крылов — об уходе Войнова: «Авангард» не мог находиться в подвешенном состоянии

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал уход из команды защитника Вячеслава Войнова.

«Хотел бы сказать большое спасибо Войнову за прошлый сезон, он оправдал все надежды, которые мы на него возлагали. Тот риск, который был при подписании контракта, он полностью оправдался. У нас с ним была личная встреча по результатам сезона, он оказался очень классным парнем. Он сразу заявил, что будет стремиться вернуться в НХЛ. Здесь наложилось наше желание сформировать команду как можно раньше. Было понятно, что мы не могли находиться в подвешенном состоянии. Мы поблагодарили друг друга и пошли своими дорогами.



Что касается аффилированной команды в ВХЛ, то те условия, которые были нами оговорены с электростальским «Кристаллом», нас не устроили, с учётом сокращения бюджета «Авангарда». С развитием программы детско-юношеского хоккея, у нас есть понимание, что мы должны иметь клуб ВХЛ в Омске. Мы разрабатываем план появления такой команды на базе академии уже со следующего сезона», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.