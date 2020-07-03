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Никита Попугаев подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»

Никита Попугаев подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» заключило просмотровый контракт с 21-летним нападающим Никитой Попугаевым. Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев в своём «твиттере».

В прошлом сезоне молодой игрок выступал за океаном в лиге ECHL за команду «Адирондак». В 47 матчах Никита отметился 25 (9+16) результативными баллами при показателе полезности «+5» и 12 минутах штрафного времени.

Попугаев был выбран на драфте-2017 «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером. На взрослом уровне в России Никита дебютировал за ЦСКА в сезоне-2017/2018, проведя за столичный клуб в регулярном чемпионате КХЛ 17 матчей. Первый гол в КХЛ забросил в розыгрыше Кубка Гагарина в игре со «Спартаком». В сезоне-2018/2019 ЦСКА обменял форварда в хабаровский «Амур».

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