Никита Попугаев подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»
Московское «Динамо» заключило просмотровый контракт с 21-летним нападающим Никитой Попугаевым. Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев в своём «твиттере».
В прошлом сезоне молодой игрок выступал за океаном в лиге ECHL за команду «Адирондак». В 47 матчах Никита отметился 25 (9+16) результативными баллами при показателе полезности «+5» и 12 минутах штрафного времени.
Попугаев был выбран на драфте-2017 «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером. На взрослом уровне в России Никита дебютировал за ЦСКА в сезоне-2017/2018, проведя за столичный клуб в регулярном чемпионате КХЛ 17 матчей. Первый гол в КХЛ забросил в розыгрыше Кубка Гагарина в игре со «Спартаком». В сезоне-2018/2019 ЦСКА обменял форварда в хабаровский «Амур».
Кровопусков — о бронзовых медалях: решение ФХР откровенно обрадовало московское «Динамо»
- 3 июля 2020
-
20:05
-
19:34
-
19:00
-
18:50
-
18:34
-
18:00
-
17:42
-
17:22
-
16:45
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:35
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:35
-
14:23
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:48
-
12:22
-
12:01
Партнерский контент