Медведев: ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал решение ФХР присвоить ЦСКА звание чемпиона России по итогам минувшего сезона.

«Если брать на примере чемпионатов по другим видам спорта, то в некоторых из них был определён чемпион, а где-то не был. Но я считаю, что оставлять без чемпиона неправильно, тем более, что регулярный чемпионат в хоккее был доигран. В баскетболе чемпион не был определён, но там и регулярный чемпионат команды не доиграли до конца. А здесь победитель Кубка Континента назван чемпионом России. Хоть чемпионом стал и не СКА, я считаю, что это правильно. ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно», — приводит слова Медведева ТАСС.

Сегодня, 3 июля, федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».