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Медведев: ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно

Медведев: ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно
Хоккей / КХЛ 0

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал решение ФХР присвоить ЦСКА звание чемпиона России по итогам минувшего сезона.

«Если брать на примере чемпионатов по другим видам спорта, то в некоторых из них был определён чемпион, а где-то не был. Но я считаю, что оставлять без чемпиона неправильно, тем более, что регулярный чемпионат в хоккее был доигран. В баскетболе чемпион не был определён, но там и регулярный чемпионат команды не доиграли до конца. А здесь победитель Кубка Континента назван чемпионом России. Хоть чемпионом стал и не СКА, я считаю, что это правильно. ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно», — приводит слова Медведева ТАСС.

Сегодня, 3 июля, федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».

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