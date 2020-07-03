На стройплощадке «Арены-Омск» был установлен флаг «Авангарда»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 3 июля, побывали с рабочим визитом на строительной площадке новой «Арены-Омск». На площадке будущей арены они подняли флаг клуба.

Фото: Официальный сайт ХК «Авангард»

Как сообщает пресс-служба клуба, в настоящее время завершается разработка котлована для последующего устройства фундамента здания, проводятся испытания грунтов натурной сваей, производится поэтапное устройство свайного поля, завозятся строительные материалы. При выполнении работ строго соблюдается требуемая последовательность работ.

В строительных работах, организованных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований сейчас задействовано более 150 специалистов.