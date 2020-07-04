Мировой кубок вызова U17 был отменён из-за коронавируса
Федерация хоккея Канады отменила Мировой кубок вызова U17, сообщает Sportsnet. Турнир должен был начаться 31 октября в Шарлоттауне и Саммерсайде. Эти города примут турнир в 2021 году.
«Нашим приоритетом остаётся здоровье и безопасность всех участников турнира и болельщиков. Считаем, решение об отмене турнира является самым безопасным выходом, учитывая сохраняющуюся неопределенную ситуацию с пандемией», – говорится в сообщении Федерации хоккея Канады.
Последние два турнира выиграла сборная России. В прошлом году россияне разгромили в финальном матче турнира США. До 2018 года неофициальный чемпионат мира U17 не покорялся российской команде на протяжении четырёх лет.
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