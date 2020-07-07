Московское «Динамо» в декабре приступит к переговорам о новом контракте с Шипачёвым

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что бело-голубые в декабре приступят к переговорам о новом контракте с капитаном команды Вадимом Шипачёвым.

«Говорил с Вадимом на эту тему. Мы с ним решили, что спокойно заходим в сезон, а в декабре приступаем к переговорам. У нас нет к нему никаких вопросов», — сказал Кровопусков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Также руководитель московского клуба объяснил, почему контракт со шведским нападающим Оскаром Линдбергом рассчитан только на один сезон.

«Что касается Линдберга, то здесь такая ситуация. Однолетний контракт был его пожеланием, а не обязательным условием. Оскар никогда не играл в России, поэтому он хочет сам для себя понять, что такое игра в КХЛ и жизнь в Москве», — пояснил Кровопусков.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».