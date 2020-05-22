Шипачёв: надеюсь, что договоримся с «Динамо» о новом контракте. Меня здесь всё устраивает

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что надеется остаться в клубе по окончании действующего контракта, который истечёт 30 апреля 2021 года.

«Мне всё нравится в «Динамо», меня здесь всё устраивает. Я получаю много игрового времени, хочу здорово сыграть следующий сезон и надеюсь, что мы с клубом договоримся о продлении контракта. На какой срок, не знаю. Зависит от игры. Буду хорошо играть – продлят, буду плохо играть – не захотят продлевать.

В том году мы сыграли хорошо, но загадывать пока нельзя. И первая пятёрка здорово выглядела, и вся остальная команда. Новый сезон – новые люди. Нужно будет со всеми притереться, найти «химию». Личные достижения отложим на второй план, главное – командные задачи», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полностью интервью с Вадимом Шипачёвым можно прочитать на «Чемпионате».