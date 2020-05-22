Шипачёв: надеюсь, что договоримся с «Динамо» о новом контракте. Меня здесь всё устраивает

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что надеется остаться в клубе по окончании действующего контракта, который истечёт 30 апреля 2021 года.
«Мне всё нравится в «Динамо», меня здесь всё устраивает. Я получаю много игрового времени, хочу здорово сыграть следующий сезон и надеюсь, что мы с клубом договоримся о продлении контракта. На какой срок, не знаю. Зависит от игры. Буду хорошо играть – продлят, буду плохо играть – не захотят продлевать.
В том году мы сыграли хорошо, но загадывать пока нельзя. И первая пятёрка здорово выглядела, и вся остальная команда. Новый сезон – новые люди. Нужно будет со всеми притереться, найти «химию». Личные достижения отложим на второй план, главное – командные задачи», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полностью интервью с Вадимом Шипачёвым можно прочитать на «Чемпионате».
- 22 мая 2020
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
07:00
-
04:51
-
04:23
-
00:47
-
00:17
-
00:01
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:10
-
22:54
-
22:33
-
21:56
-
21:18
-
20:54
-
20:06
-
19:50
-
19:04
-
18:37
-
18:12
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:10
-
15:47
-
15:30
-
15:11
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
14:00