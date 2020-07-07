«Динамо» за повышение потолка зарплат. В КХЛ не учли финансовые показатели России»

В минувшем сезоне московское «Динамо» стало бронзовым призёром чемпионата России, пробившись во второй раунд плей-офф, одолев в первом раунде «Спартак». Прошлый сезон стал дебютным для Евгения Кровопускова в должности генерального директора бело-голубых. Руководитель московского клуба является далеко не самой публичной фигурой в российском хоккее. Интервью для «Чемпионата» стало первым для Кровопускова в новой должности. Говорим о несостоявшейся отставке Владимира Крикунова, возвращении в клуб Дмитрия Кагарлицкого, узнаём, почему бело-голубые могут начать новый сезон без зрителей на трибунах, проясняем позицию бело-голубых по сумме жёсткого потолка зарплат и обращаемся к истории с займами динамовцев в структурах Аркадия Ротенберга.

«Я думал над увольнением Крикунова, потому что было невозможно смотреть за игрой «Динамо». Было стыдно»

— В начале прошлого сезона вы сделали репост новости о возможном увольнении Владимира Крикунова с поста главного тренера. В итоге отставки не случилось, а «Динамо» исправило положение в таблице и смогло пробиться во второй раунд плей-офф. Удовлетворены этим?

— Да, я доволен итоговым исходом сезона. Отвечая на ваш вопрос, то я прекрасно помню ситуацию и никогда не скрывал своей позиции. Я шёл по пятому этажу нашей арены, ко мне подошёл ваш коллега и задал вопрос: «Вы будете увольнять Крикунова?». Мой ответ: «Я думаю». Приблизительно так всё случилось. Я ни капли не сожалею, что сделал у себя на «Фейсбуке» репост той моей цитаты. Это было моё мнение, как генерального директора клуба и как человека, который болеет за московское «Динамо».



Просто невозможно было смотреть за игрой команды. Было стыдно. После этого мы собрали вместе тренерский штаб, организовали встречу с основным активом наших болельщиков в присутствии председателя совета директоров «Динамо» Виктора Воронина. Было решено, что если следующая домашняя серия вновь сложится неудачным образом, то произойдёт расставание с главным тренером.

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

— Если посмотреть на результаты сезона, то получается, что в итоге выжали максимум.

— Владимир Васильевич сделал для себя определённые выводы, но результат всё равно мог быть лучше. Я остался крайне недоволен заключительной игрой регулярного чемпионата в Минске (московское «Динамо» проиграло минским одноклубникам со счётом 3:4, ведя в ходе матча 3:1. – Прим. «Чемпионата»).



Иногда можно уступить в борьбе, но сделать это красиво. А мы вели в две шайбы и отдали игру. Может быть, турнирная таблица сложилась бы по-другому, и мы не вышли бы на «Спартак» в первом раунде плей-офф, но недопустимо так играть в последнем матче регулярки. Повторюсь, что итогами сезона я действительно доволен, а что касается Крикунова, мы сели с ним и поговорили по-мужски. Он меня услышал…



— Тренерский штаб на следующий сезон остался полностью в прежнем составе или возможны какие-либо корректировки?

— Тренерский штаб был утверждён в прежнем составе Советом директоров клуба. Корректировок не произойдёт. Фактически сохранился весь тренерский штаб и команда примерно на 80% от прошлогоднего состава. Есть и новые приобретения среди игроков.

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— Минувший сезон получился очень неоднозначным для голкипера Александра Ерёменко. Его удачная игра в плей-офф повлияла на решение о продлении контракта?

— У Сашки остаётся потенциал. У него ещё есть силы, что и подтверждается его игрой в минувшем плей-офф. Пусть ему уже за 40, но он чувствует игру и может продолжать выступать на высоком уровне. Поэтому тренерский штаб в полном составе и менеджмент московского «Динамо» посчитали нужным продлить контракт с Ерёменко.



Надеюсь, что этот сезон сложится для него более удачным образом. В прошлом чемпионате были определённые нюансы, в результате чего его даже меняли посреди матчей, но эпизодические спады – это часть хоккейной жизни. У игрока сегодня может быть всё хорошо, а завтра начнутся какие-нибудь неудачи. Но это спорт. Нужно подниматься и идти дальше к намеченным целям.

40-летний Ерёменко остался в «Динамо». Великий вратарь в погоне за вечным рекордом Александр Ерёменко – главный игрок в российской истории «Динамо». В минувшем сезоне он снова всё доказал.

— Возможно, главным успехом селекции в межсезонье стало возвращение Дмитрия Кагарлицкого. При этом за Кагарлицкого отдали в СКА сразу трёх молодых хоккеистов. Означает ли это, что «Динамо» делает сильную ставку именно на следующий сезон?

— Я бы не сказал, что возвращение Кагарлицкого можно называть главным успехом нашей селекции. По моему мнению, подписание второго центрального нападающего – шведа Оскара Линдберга – тоже является хорошим приобретением.



За Кагарлицкого мы действительно отдали в СКА трёх молодых хоккеистов и взяли именитого бомбардира для достижения определённых турнирных задач, но здесь нужно рассматривать ситуацию в ином ключе. Когда те воспитанники московского «Динамо» играли в нашей системе, мы заявляли их в молодёжную команду, они призывались в сборную по своему возрасту, но им нужно расти дальше. Цель – это сборная России и повышение престижа Российской Федерации на международной хоккейной арене. После перехода в СКА они стали ближе к национальной сборной. Надо понимать, что Вадику Шипачёву уже за 30, тот же Кагарлицкий подошёл к этому возрастному уровню. А с кем Россия поедет на Олимпиаду? На текущий момент мы констатируем, что СКА является базовым клубом нашей национальной команды. Поэтому произошёл такой обмен, который кто-то может считать неправильным.



Может быть, когда-нибудь и наступят те хорошие времена, когда мы докажем своей работой и профессионализмом наших игроков, что «Динамо» вернулось на первый пьедестал. Конечно, хотелось бы это сделать в ближайшее время. И тогда уже «Динамо» будет базовым клубом для сборной России.

«Кагарлицкий пообещал, что наберёт столько же очков, сколько и Шипачёв»

— При пересмотре финансовых условий контракта Кагарлицкого также произошло уменьшение срока соглашения с двух лет до одного года. Это было пожелание клуба или хоккеиста?

— У Димы был не самый удачный сезон в СКА, тем более за очень большие деньги. Хотелось бы увидеть его игру. Он мне пообещал, что в следующем сезоне наберёт столько же очков, сколько и Шипачёв. У нас с ним вышел даже маленький спор на эту тему. В конце сезона посмотрим на итоги нашего пари при перезаключении контракта.

Кагарлицкий и Шипачёв снова вместе в «Динамо». Что стоит за главным обменом межсезонья? В распоряжении Владимира Крикунова будет потенциально лучшее звено в КХЛ. Почему в СКА пошли на усиление прямого конкурента?

— Вадим Шипачёв на данный момент является лицом московского «Динамо». Не было планов перезаключить контракт с хоккеистом уже этим летом, чтобы избежать риска его ухода в следующее межсезонье?

— Говорил с Вадимом на эту тему. Мы с ним решили, что спокойно заходим в сезон, а в декабре приступаем к переговорам. У нас нет к нему никаких вопросов.



— Кагарлицкий, Шипачёв, Линдберг – у перечисленных игроков либо остались, либо были заключены контракты на один сезон. Не опасаетесь повторения ситуации с Петерссоном?

— По Шипачёву и Кагарлицкому я уже всё ранее рассказал. Что касается Линдберга, то здесь такая ситуация. Однолетний контракт был его пожеланием, а не обязательным условием. Оскар никогда не играл в России, поэтому он хочет сам для себя понять, что такое игра в КХЛ и жизнь в Москве.



— Что с Сергеевым? Недавно прошла информация, что против него возбудили уголовное дело.

— Сегодня мы получаем документы из правоохранительных органов, что дело на Сергеева закрыто. Поэтому защитник прибудет в назначенное время в расположении команды. Вся эта история была в некоторой степени раздута в медиа.

Разборки в духе 90-х. Игрока «Динамо» Сергеева обвиняют в том, что он «отжал» барбер-шоп Защитник проходит обвиняемым по уголовному делу. Максимальный срок по статье – пять лет тюрьмы.

«Иностранцы прибудут на сбор в Нижнем Новгороде 18-20 июля»

— Где московское «Динамо» начнёт подготовку к сезону-2020/2021?

— Как всегда начнём предсезонную подготовку на своей базе в Новогорске. После прохождения углублённого медицинского обследования команда отправится в славный Нижний Новгород.



— Когда к команде присоединятся иностранные игроки?

— Правительство Российской Федерации ввело послабления ограничений на въезд иностранных спортсменов в нашу страну. Сейчас мы оформляем все необходимые документы, чтобы наши хоккеисты смогли прилететь в Россию. Думаю, что они опоздают на сбор дней на пять. Если всё пойдёт по плану, то 11-13 июля команда пройдет УМО, 14-го – приступят к сборам в Нижнем Новгороде, а легионеры присоединятся к парням 18-20 июля.



— От участия в Кубке ЛЖД отказались из-за закрытых границ?

— Надеюсь, санитарно-эпидемиологическая ситуация будет благоприятнее, чем месяц тому назад, однако от поездки на Кубок Латвийских железных дорог вынуждены были отказаться, потому что нет понимания, что будет с границами. Участие динамовцев в Кубке мэра Москвы подтверждаю.

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«Лучше начну сезон без зрителей вообще, чем буду выслушивать упрёки от половины недопущенных»

— Непростая ситуация сейчас с коронавирусом. Не считаете ли правильным предложить лиге сдвинуть начало нового сезона на октябрь, чтобы иметь возможность максимального допуска зрителей на трибуны?

— С учётом того, что Международная федерация хоккея уже сдвинула сроки чемпионата мира на две недели, считаю, что сезон КХЛ надо начинать 2 сентября, а завершать 30 апреля. Так у игроков сборной России будет больше времени на подготовку к мировому первенству.



— В таком случае начинать сезон придётся с минимальным количеством зрителей или вообще без них.

— Московское «Динамо» начнёт сезон без зрителей, если будет в силе ограничение в 10% от вместимости стадиона. Моя позиция заключается в следующем: я не могу выделить из 1800 владельцев абонементов 900 или 1000 достойных. На меня обидится другая половина наших болельщиков. Это то же самое, что и разделить семью.



Лучше я выслушаю негатив, что Кровопусков не пустил на трибуны 10%, чем будут упрёки от половины недопущенных. Каждый человек, купивший абонемент, имеет полное право на посещение матчей. А если посчитать фанатский сектор, то мне придётся обидеть ещё 500 человек. Поэтому лучше начнём сезон без зрителей вообще, но когда будут сняты все ограничения, то мы увидим всех на трибунах, и динамовская семья воссоединится. А вычленять из каждой динамовской ячейки по несколько человек… Я на это пойти не готов.

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«В КХЛ забыли, что они приняли сумму жёсткого потолка зарплат в 2016 году»

— Во время итоговой пресс-конференции вы сказали, что ратуете за повышение жёсткого потолка зарплат до 1,1-1,3 млрд рублей с сезона-2021/2022. Почему?

— Не поменял свою позицию по этому вопросу. Считаю, что для более эффективного развития сборной России, сохранения ведущих российских игроков в стране, а также привлечения в КХЛ иностранных игроков уровня Линдберга и Пулккинена, потолок зарплат необходимо повышать. Это нужно сделать, чтобы игроки не варились в собственном соку, а у клубов была возможность приобрести одного, двух или трёх легионеров высокого уровня. Это позволит повысить конкуренцию в командах.



Мы прекрасно знаем, что когда наши игроки приезжают в Америку, они сталкиваются с различными налогами. Эскроу, налог штата и сопутствующие расходы. Фактически, на руки от своих контрактов они получают только 30-50%, но это доллары. Конечно, наши пацаны хотят попробовать себя в Северной Америке. Те же Саня Овечкин, Евгений Малкин проявили себя и задержались там не на один сезон. Конечно, звёзд привлекают большие зарплаты. И наша молодёжь рвётся вслед за ними. А дома мы сами себя ограничиваем.

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При этом я никогда не поддерживал подход, при котором в некоторых клубах оплата штрафов за превышение потолка зарплат начиналась от суммы в 200 млн рублей. И это только штрафы. Вы можете себе представить, какая у этих команд была в этом случае платёжная ведомость? В текущих реалиях это перебор. У кого-то бюджет – один миллиард рублей, а у кого-то – девять миллиардов. Такого большого разрыва быть не должно.



Поэтому правильно, что КХЛ ввела фиксированный потолок зарплат, без всяких штрафов и прочих возможностей его обхода. Но в КХЛ забыли, что решение о сумме жёсткого потолка зарплат было принято ещё четыре года назад. Тогда был немного другой курс валютный курс и цены. За прошедшие годы набежала инфляционная и курсовая составляющая, но лига этого не учла.

— Вы пытались повлиять на решение лиги?

— Мы внимательно посчитали образовавшийся инфляционный разрыв. На совещании руководителей клубов КХЛ мы вместе с Романом Борисовичем Ротенбергом обратили на это внимание всех присутствующих. Да, мы поддерживаем решение о потолке зарплат, но давайте учтём курсовую разницу и поднимем планку с 900 млн рублей хотя бы до 1,1 млрд рублей. С этой позицией были согласны и в ЦСКА, и в ряде других клубов лиги. Если бы это решение было принято, то жилось бы немного легче.



Однако советом директоров КХЛ было отказано в рассмотрении данного вопроса. Надеюсь, что на следующий сезон лига всё-таки учтёт экономические показатели Российской Федерации, и тогда произойдёт повышение потолка зарплат. В этом сезоне играем в условиях сложившейся реальности. Что касается хоккейного клуба «Динамо» Москва, то у нас даже есть запас под потолком. Не дай бог, кто травмируется или ещё что-то случится с кем-либо из игроков, и тогда нам потребуется усиление. В декабре тогда мы уже будем смотреть по ситуации, которая будет на тот момент. Без запаса входить в новый сезон мы не можем. У «Динамо» ещё имеется потенциал для усиления одним или двумя хорошими хоккеистами.



— Практика показывает, что в других европейских лигах ведущие хоккеисты получают меньше, чем некоторые игроки четвёртых звеньев КХЛ. Не считаете ли вы странной такую ситуацию?

— Согласен, что есть такая проблема. Но нужно смотреть на ситуацию в контексте сборной России, о чём говорили в СКА и ЦСКА. Здесь очень много факторов, которые влияют на развитие событий. Но в первую очередь нужно было учитывать финансовые показатели страны. Есть разные методы, разные подходы, но у меня по этому вопросу вот такая позиция.

В КХЛ назревает крупный конфликт. Топ-клубы не хотят платить штраф за превышение потолка ЦСКА, «Салават» и московское «Динамо» в поисках справедливости. И их можно понять.

«Очень неприятно, что из КХЛ утекли сведения о бюджетах клубов»

— В начале июня появилась информация, что клубы КХЛ опубликовали финансовую отчётность за 2019 год. Что за история с займами на 600 млн рублей в фонде Аркадия Ротенберга?

— Да, это правда. Этого никто и не отрицает, правда в опубликованных сведениях вкралась одна ошибка. Сначала была займ на 250 млн рублей в «СМП Банке», а потом последовал ещё один займ – на 350 млн рублей в «Газпром бурение». Так что информация правильная, но кривоватенькая.



Мне очень неприятно, что данная информация вылилась в свет из лоно нашего любимого КХЛ. Потому что такие отчёты в России отправляются в две инстанции – это в Федеральную налоговую службу и Континентальную хоккейную лигу. На протяжении 16 лет, что существует ведомство ФНС, у них никогда не происходило таких утечек.



А тут сначала вытекла информация о части нашего бюджета, а потом в одном издании были опубликованы бюджеты всех клубов КХЛ, включая информацию о выручке. Вот это всё огорчает, ведь речь идёт о коммерческой тайне.



— Зачем понадобилось делать займы?

— Один из спонсоров вовремя не заплатил. Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования является одним из наших учредителей, поэтому было принято решение обратиться к ним. На текущий момент бюджет клуба полностью сбалансирован. А тогда случился кассовый разрыв, но это жизнь. Кто-то у родственников занимает, а кто-то – у учредителей. В новый сезон мы входим в нормальной ситуации. Никаких причин для волнений нет.



Но я ещё раз повторюсь, в сложившейся ситуации меня больше всего огорчило, что эта информация в принципе утекла. Это просто некорректно по отношению к клубам и их учредителям.

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«Два клуба в ВХЛ – это шикарный запас прочности для главной команды»

— Проясните ситуацию со включением санкт-петербургского «Динамо» в систему московского «Динамо»?

— Данный вопрос согласован фактически на 90%, но как говорят финансисты – сделка ещё не закрыта. Поэтому работа в этом направлении идет. Как только всё будет решено, мы выступим с официальным заявлением по этому поводу.



— Зачем московскому «Динамо» в принципе нужны два клуба-партнёра в ВХЛ?

— В регламенте КХЛ говорится, что если клуб полностью финансирует команду ВХЛ, то у него по сути развязываются руки. В таком случае «Динамо» получает очень длинную «скамейку» в главной команде, и появляется возможность широкой ротации состава. Больше игроков можно будет посмотреть, больше звёздочек можно будет открыть. Это наш шикарный запас прочности на случай травм и других непредвиденных обстоятельств.



— Почему переехали в Красногорск?

— Сожалею, что пришлось уехать из Твери. Народ был очень сильно огорчён, но не мы такие, жизнь такая. В первую очередь учитывалась финансовая составляющая, потому что прямая экономия от перевода двух команд из Твери в Красногорск составляет 40 млн рублей. Это контракт хорошего игрока КХЛ. С учётом пандемии и всего остального нам пришлось уменьшить общий бюджет клуба. Стараемся рационально его использовать.



Команды МХЛ и ВХЛ будут проживать на базе в Новогорске, которая в новом сезоне будет использоваться на 300%. Играть ребята будут в Красногорске на арене Петрова. Это наша новая домашняя арена для вышки и молодёжки.



— Некоторые болельщики хотели, что команда в ВХЛ носила название «Динамо-2».

— Я благодарен губернатору Московской области Андрею Воробьёву за оказанное содействие в вопросе переезда команд в Красногорск. И название «Динамо» Московская область – это дань уважения Подмосковью за то, что приняли наши команды.

«Академию СДЮШОР «Динамо» пришлось создавать с нуля»

— Больной темой для болельщиков «Динамо» являются успехи клубной СДЮШОР. Что делает клуб в плане улучшения подготовки системы молодых хоккеистов?

— Последние годы школа московского «Динамо» находилась в не самом лучшем финансовом состоянии. На сегодняшний момент благодаря мэру Москвы Сергею Собянину клуб получает субсидию в размере одной трети от бюджета нашей академии. Созданы все условия для ребят, в том числе и интернат, который мы будем открывать 1 или 2 сентября после реконструкции.



Когда я только пришёл на работу и приехал в интернат, то обнаружил его просто в ужасном состоянии. Сразу после этого я собрал весь руководящий состав и предложил им отправить туда пожить своих детей. До того всё было запущено. Если дети жили в таких условиях, то какого результата от них можно было ожидать?



Не было и системы обеспечения экипировкой. Это всё пришлось создавать с нуля. Юридически пришлось переоформить все документы на академию. Поэтому, за последние пять лет мы не видели ярких выпусков. Если почва не плодородная, то ничего на ней и не вырастет.



Сейчас мы пытаемся сформировать суперинфраструктуру для развития наших детей в хоккее. И я могу сказать, что эти условия уже созданы. Теперь всё зависит от селекционеров академии, которые будут искать детей по регионам. Давайте вспомним Мальцева и Крикунова, их же нашли не Москве. При всём при этом я хочу сказать, что 2003-й и 2004-й год рождения получились очень урожайные. Увидим, что будет в реальности.

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— Как продвигается работа по созданию музею московского «Динамо»?

— Мы провели совместную встречу, на которой присутствовали представители хоккейного и футбольного клуба, а также управляющая компания. Повестка была насыщенная. Мнения сторон расходились по многим вопросам. Есть и принципиальные позиции, с которыми мы как хоккейный клуб не согласны.



У нас открылся клубный магазин. Хороший он или плохой – решать болельщикам, однако, когда мы вернёмся в нормальный ритм жизни после пандемии, то будем выставлять в нем наши кубки и другие ценные артефакты. Что же касается динамовского музея, то необходимо, чтобы общество «Динамо» совместно с управляющей компанией решили этот вопрос и только потом привлекали к этой процедуре футбольный и хоккейный клуб.