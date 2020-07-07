НХЛ и профсоюз согласовали продление коллективного соглашения до 2026 года

НХЛ и Ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026, сообщается на официальном сайте лиги. Также стороны утвердили протоколы третьего и четвёртого этапов плана возобновления сезона с намерением возобновить матчи 1 августа.



Продление коллективного соглашения и протоколы должны быть ратифицированы советом директоров НХЛ и членами профсоюза. Ожидается, что профсоюз проведёт голосование в течение следующих трёх-пяти дней.



Срок действия нынешнего соглашения, заключённого в январе 2013 года после локаута, должен был истечь 15 сентября 2022 года. После продления договор будет действовать до 15 сентября 2026 года.



Отмечается, что новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.

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