Лебрюн: НХЛ включила пункт об участии игроков в Олимпиаде в коллективное соглашение

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что игроки Национальной хоккейной лиги близки к возвращению на Олимпийские игры. В 2018 году североамериканская лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Южной Корее.

«Если НХЛ и Ассоциация игроков лиги завершат работу над коллективным соглашением, после чего игроки ратифицируют его, а также будут проведены успешные переговоры с МОК, то в предлагаемое коллективное соглашение включён пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры. Это касается 2022 и 2026 годов», — написал Лебрюн в «Твиттере».

Ранее известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.