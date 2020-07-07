Минское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Дроздовым
Минское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Иваном Дроздовым, сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.
Предыдущие два сезона 21-летний Дроздов провёл в «Динамо», сыграв в общей сложности 79 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков. Кроме того, в прошлом сезоне белорусский нападающий был командирован в минскую «Юность» на плей-офф Экстралиги. В решающем раунде нападающий сыграл 14 матчей и набрал 19 (5+14) очков, став лучшим бомбардиром плей-офф и чемпионом Беларуси.
Нападающий также выступал за сборные Беларуси разных возрастов. Дроздов в составе сборной Беларуси дважды ездил на чемпионаты мира U18 и U20.
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