Лекомцев: в плей-офф КХЛ всегда знаешь, кто фаворит, а кто отправится в отпуск

Защитник «Югры» Иван Лекомцев поделился мнением о разнице между Континентальной и Высшей хоккейными лигами. По мнению защитника, ВХЛ более непредсказуемая лига, чем КХЛ.

«ВХЛ – очень интересная лига, в которой много молодёжи. А она, как известно, не может похвастать стабильностью. Поэтому результаты в ВХЛ абсолютно непредсказуемы, каждый может обыграть каждого, а счёт 4:0 после второго периода не гарантирует победы.



Что касается КХЛ, то там очень многое построено на мастерстве. Плюс есть чёткое разделение между лидерами и командами второго эшелона. В плей-офф КХЛ – особенно в первых раундах – ты всегда знаешь, кто фаворит, а кто отправится в отпуск. В «вышке» в этом плане – всё наоборот», — цитирует Лекомцева Russia-Hockey.