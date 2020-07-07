Лекомцев: в плей-офф КХЛ всегда знаешь, кто фаворит, а кто отправится в отпуск
Защитник «Югры» Иван Лекомцев поделился мнением о разнице между Континентальной и Высшей хоккейными лигами. По мнению защитника, ВХЛ более непредсказуемая лига, чем КХЛ.
«ВХЛ – очень интересная лига, в которой много молодёжи. А она, как известно, не может похвастать стабильностью. Поэтому результаты в ВХЛ абсолютно непредсказуемы, каждый может обыграть каждого, а счёт 4:0 после второго периода не гарантирует победы.
Что касается КХЛ, то там очень многое построено на мастерстве. Плюс есть чёткое разделение между лидерами и командами второго эшелона. В плей-офф КХЛ – особенно в первых раундах – ты всегда знаешь, кто фаворит, а кто отправится в отпуск. В «вышке» в этом плане – всё наоборот», — цитирует Лекомцева Russia-Hockey.
Лекомцев — о предложениях из КХЛ: понял, что от добра добра не ищут, и остался в «Югре»
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