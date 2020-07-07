«Северсталь» подтвердила заражение коронавирусом одного из игроков

Пресс-служба «Северстали» подтвердила, что один из игроков команды заразился коронавирусом.
«Клуб подтверждает, что у одного из игроков ХК «Северсталь» был обнаружен коронавирус. В данный момент болезнь протекает у хоккеиста бессимптомно, игрок был изолирован. Клуб уведомил Роспотребнадзор, вместе работаем над ситуацией. Все игроки клуба были дополнительно протестированы, результаты анализов дали отрицательный результат", – говорится на сайте клуба.
В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Северсталь» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В итоге клуб из Череповца не сумел пройти в плей-офф.
Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
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