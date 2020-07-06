Директор «Северстали»: возможно, в ближайшие дни мы анонсируем новобранца из системы СКА
Директор ХК «Северсталь» Николай Канаков сообщил, что в ближайшее время череповецкий клуб может подписать контракт с игроком из системы петербургского СКА.
«Из последних приобретений — защитник Максим Афанасьев из «Локомотива». Возможно, в ближайшие дни мы анонсируем ещё одного новобранца — из системы СКА», – приводит слова Канакова пресс-служба клуба.
Череповецкий клуб в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял 10-е место в Западной конференции и в плей-офф не вышел.
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
Директор «Северстали»: тяжело строить планы, когда у нас нет календаря игр
- 6 июля 2020
-
22:56
-
22:39
-
22:19
-
22:02
-
21:49
-
20:57
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
19:20
-
18:45
-
18:17
-
17:56
-
17:36
-
16:52
-
16:47
-
16:23
-
16:05
-
15:54
-
15:44
-
14:55
-
14:01
-
13:56
-
13:46
-
13:46
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
11:54
-
00:56
-
00:45
- 5 июля 2020
-
23:53
-
23:12
-
22:55
-
22:39
Партнерский контент