Директор «Северстали»: возможно, в ближайшие дни мы анонсируем новобранца из системы СКА

Директор ХК «Северсталь» Николай Канаков сообщил, что в ближайшее время череповецкий клуб может подписать контракт с игроком из системы петербургского СКА.

«Из последних приобретений — защитник Максим Афанасьев из «Локомотива». Возможно, в ближайшие дни мы анонсируем ещё одного новобранца — из системы СКА», – приводит слова Канакова пресс-служба клуба.

Череповецкий клуб в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял 10-е место в Западной конференции и в плей-офф не вышел.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.