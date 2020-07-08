«Чикаго» не планирует менять название и эмблему на фоне ситуации в США

«Чикаго Блэкхоукс» выступил с официальным заявлением, в котором сообщается, что клуб не планирует менять название или логотип, поскольку с уважением относится к историческому лицу, которое вдохновляло поколения коренных американцев.
«Название и логотип „Чикаго Блэкхоукс“ символизируют важную и историческую личность, Чёрного Ястреба, чья жизнь вдохновляла поколения коренных американцев, ветеранов и общественность. Мы понимаем, что между уважением и неуважением существует тонкая грань, и мы благодарим другие команды за их готовность участвовать в этом разговоре. Двигаясь вперёд, мы стремимся поднять планку ещё выше, чтобы повысить осведомленность о Black Hawk и о важном вкладе всех коренных американцев», — говорится в заявлении клуба, которое приводит TSN.
Клуб был назван в честь 86-й сухопутной дивизии войск США («Блэк Хоук» дивизия), где служил основатель клуба Фредерик Маклафлин. Сам Блэк Хоук был лидером индейского племени, сражавшегося с англичанами в начале XIX века. Вопрос о смене названий клубов был поднят на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полиции.
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