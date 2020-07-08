Бывший игрок СКА и «Сибири» Белов стал тренером вратарей новокузнецкого «Металлурга»

В тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» вошёл Сергей Белов. Он стал новым тренером вратарей, сообщает пресс-служба клуба.

Белов сменит на этом посту Николая Мишина, который раньше работал с вратарями. Специалист покинул команду по истечении контракта.

Белов является воспитанником хоккея Санкт-Петербурга. Ранее он работал в клубе «Сарыарка». Карагандинцы в минувшем сезоне заняли 6-е место из 34 по надёжности игры в обороне.

Голкипер «Сарыарки» Эдуард Рейзвих стал лучшим вратарём ВХЛ по числу матчей на ноль. Он провёл 10 таких матчей. В итоге голкипер перешёл в «Металлург».

Во время карьеры игрока Белов выступал в КХЛ за СКА и «Сибирь». В составе «Тороса» он дважды становился серебряным призёром ВХЛ.