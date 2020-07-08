«Три мушкетёра на пути в «Металлург». Песонен, Олкинуора и Ламмикко возвращаются в Россию

Форвард «Металлурга» Харри Песонен опубликовал новую запись в своём «твиттере». Финский нападающий показал, как он с соотечественниками возвращается в Россию. На фото, сделанном в самолёте, рядом с Песоненом сидят голкипер Юхо Олкинуора и нападающий Юхо Ламмикко.

«Три мушкетёра на пути в «Металлург», — подписал фото Песонен.

Запись можно посмотреть в «твиттере» финского форварда.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.