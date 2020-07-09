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Генменеджер «Миннесоты»: не исключаю, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон

Генменеджер «Миннесоты»: не исключаю, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не исключил, что российский нападающий Кирилл Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.

«В итоге мы подпишем контракт с Капризовым и он станет частью нашей команды. Не исключаю, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон. Возможны разные варианты развития событий, но я не знаю, произойдёт это или нет. Мы все ждём не дождёмся, когда он сможет играть за нас. Этот день придёт, и мы познакомим НХЛ с Капризовым», — приводит слова Герина журналистка Эмили Каплан.

Ранее сообщалось, что «дикари» готовы заключить с россиянином соглашение и «сжечь» первый год контракта. Клуб не смущает, что НХЛ не разрешит российскому форварду принять участие в возобновлении сезона. Осталось получить согласие самого игрока.

«Миннесота» намерена подписать контракт с Капризовым и «сжечь» первый год соглашения
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