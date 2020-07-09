«Миннесота» намерена подписать контракт с Капризовым и «сжечь» первый год соглашения

«Миннесота Уайлд» намерена подписать контракт с нападающим Кириллом Капризовым, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

Клуб даже не смущает, что НХЛ не разрешит российскому форварду принять участие в возобновлении сезона. «Дикари» готовы заключить с россиянином соглашение и «сжечь» первый год контракта. Осталось получить согласие самого игрока.

23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перебрался в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где выиграл Кубок Гагарина 2019 года. В общей сложности за карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач. С высокой вероятностью хоккеист продолжит карьеру в «Миннесоте».