Калюжный: мне кажется, Вудкрофт слишком зациклен на своём статусе в минском «Динамо»

Бывший капитан минского «Динамо» Алексей Калюжный поделился мнением о главном тренере белорусского клуба Крэйге Вудкрофте. По словам Калюжного, Вудкрофту сложно находить общий язык с людьми.

«И раньше, и насколько я заметил по последнему сезону, у этого тренера сложно складываются взаимоотношения с авторитетными людьми.

Мне кажется, он слишком зациклен на своём статусе в команде. Постоянно пытается поворачивать ситуацию так, чтобы он был во главе всего. Очень из-за этого переживает, отсюда у него внутренняя неуверенность. И ему сложно работать с людьми, которые имеют авторитет в команде.

Ушёл Андрей Костицын? У него, наверное, произошла такая же ситуация, как и со мной», — цитирует Калюжного Tribuna.