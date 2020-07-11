НХЛ и Ассоциация игроков достигли соглашения о продлении коллективного договора

НХЛ и Ассоциация игроков пришли к соглашению по двум важным пунктам, о которых сообщает авторитетный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».
Так, стало известно, что стороны пришли к соглашению о продлении коллективного договора, срок которого истекал осенью 2022 года, а также утвердили план возобновления текущего сезона. Документ уже был ратифицирован советом управляющих НХЛ и членами профсоюза игроков.
Отмечается, что новое соглашение позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.
Напомним, что регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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