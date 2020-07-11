Хоккеисты «Сочи» прошли углублённый медосмотр

Игроки ХК «Сочи» вышли из отпуска и прошли углублённый медосмотр, сообщает пресс-служба южан.
Прохождение медосмотра стало первым пунктом в подготовке к новому сезону команды. Сегодня, 11 июля, обследование прошли 18 игроков. Ранее осмотр проходили другие игроки команды. Кроме того, посетить врачей предстоит ещё легионерам, которые не вернулись в Россию.
Далее команда проведёт общее собрание в ледовом дворце «Большой». Там впервые вместе соберутся все игроки и тренерский штаб.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
- 11 июля 2020
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