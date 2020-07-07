Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Михайлов может перейти в «Сочи»

Никита Михайлов может перейти в «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий «Сибири» Никита Михайлов может продолжить карьеру в «Сочи». В подписании 22-летнего форварда заинтересован главный тренер «леопардов» Александр Андриевский.

Напомним, что Михайлова и Андриевского в КХЛ представляет агент Шуми Бабаев.

В минувшем сезоне в 35 матчах форвард набрал 8 (4+4) очков. Показатель полезности Михайлова составил «-3».

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020