Никита Михайлов может перейти в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий «Сибири» Никита Михайлов может продолжить карьеру в «Сочи». В подписании 22-летнего форварда заинтересован главный тренер «леопардов» Александр Андриевский.

Напомним, что Михайлова и Андриевского в КХЛ представляет агент Шуми Бабаев.

В минувшем сезоне в 35 матчах форвард набрал 8 (4+4) очков. Показатель полезности Михайлова составил «-3».

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.