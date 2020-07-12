Метальников — о смерти Крутия: всем плевать на здоровье игроков. По сути, это просто мясо

Защитник «Барыса» Леонид Метальников поделился мнением о смерти 23-летнего форварда «Южного Урала» Павла Крутия.

«Наш коллега покинул этот мир, земля ему пухом. Я его не знал, но это уже второй случай на моей памяти. Мой друг Тёма Соколов играл в Ангарске, их тоже заставили бегать кросс в жару, и он тоже погиб.



Эта новость зацепила. Всё-таки наш брат. Такое может случиться с каждым, кого заставляют бегать в жару. В Орске говорят, что никакой жары не было. Вчера специально зашёл, проверил погоду, там уже вечером было +28 градусов.



Хочу обратиться ко всем тренерам, детским и недетским, вы сначала подумайте о здоровье игроков. Понимаю, всем плевать на здоровье игроков. По сути, это просто мясо. Делайте выводы. Помню, как раньше нас тоже заставляли бегать в жару, по асфальту. Сделайте вы другие тренировки. Бег — это вообще фигня. Забудьте уже про кроссы в жару», — написал Метальников в «Инстаграме».