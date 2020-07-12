Коваленко — о смерти Крутия: в ФХР доведут всё до конца – строго по закону

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о смерти 23-летнего форварда «Южного Урала» Павла Крутия.

«Соболезнования родным и близким Павла Крутия от профсоюза, от всего нашего хоккейного сообщества. Нынешняя предсезонка особенная, хоккеисты выходят после трёхмесячного карантина и четырехмесячного отпуска, но трагедии нет никаких оправданий.



Вспоминаю годы карьеры в ЦСКА, где игроков нагружали больше всех в нашем хоккее. У нас было не четыре месяца отпуска, а один – с 25 мая по 25 июня. И у нас Виктор Васильевич Тихонов даже после 30 дней отдыха, когда ты не успевал полностью потерять форму, в первую неделю сборов никогда не давал серьёзных нагрузок. Никогда! Лёгкая пробежка, 30 минут футбола, баня, массаж – вот расписание нашей работы в первые семь дней подготовки.



А в Орске мы получаем непрофессиональную историю, когда на старте лагеря дают затяжной кросс. И уже не важно, при какой температуре – плюс 25, как утверждают одни, или плюс 35, как уверены другие. О чём в клубе думали тренеры, врачи, где были руководители?!

Последний пример – трагедия в ангарском «Ермаке», в расположении которого в июле 2014 года во время тренировки умер 32-летний защитник Артём Соколов. Профсоюз вёл то «дело» два года, проблема была в том, что контракт игрока удалили из компьютерной базы ВХЛ, что не позволяло определиться с суммой компенсации.



Когда стал понятен уровень цинизма лиги, пошли в общегражданские суды. В итоге закон сработал, вдова и ребёнок Соколова получили 200-процентную компенсацию по годовому контракту игрока, то есть около трёх миллионов рублей. При этом никто в клубе так и не был наказан. Считаю, в том числе и поэтому мы получили продолжение.

Все покажет расследование. Следственные и другие органы получат ответы медицинского штаба, тренерского и руководящего, а дальше делу будет дан ход. Если говорить о финансовой части, то «Южный Урал» по закону обязан выплатить наследникам хоккеиста два годовых контракта.



Отмечу, что несколько лет назад в ВХЛ сменилось руководство. Есть уверенность, что цинизма из истории с Соколовым в «деле Павла Крутия» не будет. В ФХР, которая курирует ВХЛ, доведут всё до конца – строго по закону», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.