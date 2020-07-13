Шесть россиян вызваны в тренировочный лагерь «Вашингтона»

Шесть российских хоккеистов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». В состав «столичных» вызваны: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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