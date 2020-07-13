Сергей Калинин, покинувший ЦСКА, близок к переходу в «Трактор»

Форвард Сергей Калинин, разорвавший контракт с ЦСКА, близок к переходу в «Трактор», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.
По данным источника, переговоры Калинина и «Трактора» близки к завершению. Ожидается, что 29-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт.
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.
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